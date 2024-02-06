Благодаря производительному железу новинка подойдёт как для запуска современных игр, так и для «тяжёлого» софта, включая приложения для работы с графикой

MSI выводит на игровую арену свою новую звезду — ноутбук Stealth 14 Air, предназначенный не только для геймеров, но и для тех, кто требует высокой производительности в работе с графикой.

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14-дюймовый экран Full HD+ с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 16:10 делает игровые сессии более захватывающими, а 100% охват цветового пространства sRGB гарантирует точность воспроизведения цветов при творческой работе.

На внутренней платформе устройства впечатляют процессор Intel Core i7-13620H и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060. С 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ SSD-накопителем Stealth 14 Air готов эффективно работать с самыми ресурсоемкими задачами.

Набор портов, включая USB Type-A и Type-C, Ethernet, HDMI 2.1, а также поддержка Wi-Fi 6E, обеспечивают высокую связность. Кроме того, система охлаждения MSI Frosty Cooling System, клавиатура Mystic RGB Gaming Keyboard и звуковая система с технологией DTS High-Quality Multi-Track Surround Sound придают ноутбуку стиль и функциональность.

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Stealth 14 Air уже доступен для предзаказа в Китае в трех конфигурациях. Версия с Core i5-13420H и RTX 4050 стоит $844, конфигурация Core i7-13620H + RTX 4050 — $886, а топовая (Core i7-13620H + RTX 4060) обойдется в $942. Этот ноутбук обещает не только производительность, но и стильный дизайн в компактном форм-факторе, подчеркивая свою уникальность в мире игровых и творческих устройств.