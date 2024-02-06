Компания Google объявила о крупном обновлении виртуального ассистента Bard и нейросети Gemini Pro. Доступ к последней открыли в 230 странах на 40 языках

Google впечатляет обширным обновлением виртуального ассистента Bard и нейросети Gemini Pro, обеспечивая пользователям глобальный доступ к передовым функциональностям. Теперь Gemini Pro доступен в 230 странах и поддерживает 40 языков, предоставляя уникальные возможности разработчикам чат-ботов и аналогичных продуктов.

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Обновленный Bard получил значительные дополнения, включая проверку ответов в сети на различных языках и способность создавать фотореалистичные изображения с использованием нейросети Imagen 2. Однако, стоит отметить, что эта инновация ограничена использованием только на английском языке и не во всех странах.

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Интеграция Imagen 2 с SynthID, инструментом для маркировки дипфейков, придает дополнительный уровень прозрачности и ответственности при использовании сгенерированных изображений. К сожалению, новые возможности пока недоступны в России, но перспективы, которые открываются для разработчиков, предвещают появление инновационных продуктов в ближайшем будущем.