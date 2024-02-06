Apple выпустила последний ноутбук с DVD-приводом семь лет назад — им стал 13-дюймовый MacBook Pro (MD101)

Apple официально объявила, что последний ноутбук с DVD-приводом, 13-дюймовый MacBook Pro (MD101), выпущенный в 2012 году, признан устаревшим. Этот статус накладывает ограничения, включая отсутствие авторизированного технического обслуживания и невозможность запроса запчастей в официальных сервисных центрах Apple. Также ноутбук устарел программно — последнее обновление macOS для этой модели (Big Sur) вышло в 2020 году.

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За время после выпуска 13-дюймового MacBook Pro в 2012 году, Apple прекратила производство ноутбуков с оптическими приводами. Несмотря на это, в их продуктовом ассортименте до сих пор присутствует внешний дисковод SuperDrive, стоимостью $79. Однако для подключения к современным "макбукам" потребуется дополнительный переходник из-за интерфейса USB Type-A, который оснащен SuperDrive.