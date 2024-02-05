Компания Digma начала продажи в России своего первого мини-ПК, рассчитанного на офисную и другую нетребовательную к ресурсам компьютера работу

Технологический гигант Digma представляет свою новую разработку на рынке РФ — Mini Office, предназначенную для эффективной офисной работы. Компактные размеры устройства (114,8 x 37 x 125,5 мм) делают его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и производительность.

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Mini Office работает на процессоре Intel Celeron N4020 и оснащен 4/8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, обеспечивая плавную и отзывчивую работу при выполнении различных офисных задач. Графика UHD Graphics 600 гарантирует высококачественное воспроизведение изображений, а SSD M.2 (PCle) на 128 ГБ с дополнительным слотом для карты microSD обеспечивает быстрый доступ и расширенное хранилище данных.

Устройство снабжено разнообразными портами, включая USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, Ethernet, Type-C (USB 3.2 Gen1), а также разъемы для наушников и микрофона. Беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 обеспечивают удобство подключения.

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Mini Office выходит на рынок с предустановленной операционной системой Windows 11 Professional, что делает его готовым к использованию сразу после покупки. Стоимость устройства варьируется от 15 990 до 22 990 рублей, делая его доступным и перспективным решением для широкого круга пользователей.