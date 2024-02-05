Оператор связи «билайн» объявил о запуске нового сервиса под названием «Этикетка»

Билайн представил инновационный сервис "Этикетка", созданный для борьбы с мошенническими звонками и спамом. Уникальность заключается в том, что для использования этого сервиса не требуется установка сторонних приложений или изменение настроек телефона – он полностью интегрирован в инфраструктуру оператора.

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Суть работы сервиса заключается в том, что при поступлении вызова к абоненту, на экране его мобильного устройства отображается информация о зарегистрированных в сервисе компаниях или подозрениях на мошенничество, добавленная к номеру абонента. Текст формируется одновременно с поступающим звонком, обеспечивая мгновенное уведомление абонента о потенциальной недобросовестности звонящего.

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В результате успешного пилотного тестирования в декабре 2023 года количество жалоб на телефонное мошенничество согласно отчету "Билайна" уменьшилось в шесть раз, почти достигнув нулевого уровня. По обещанию разработчиков, сервис "Этикетка" станет доступен всем клиентам оператора в течение февраля текущего года, предоставляя эффективное средство защиты от нежелательных звонков и спама.