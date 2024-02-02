Вот уже несколько лет Лилит Вальтер работает над Bloodborne Kart — шуточной гонкой по мотивам одного из главных хитов студии FromSoftware. Проект медленно, но верно приближался к релизу, однако до финиша он доедет уже без привязки к именитой IP

Лилит Вальтер, долгое время работавшая над амбициозным проектом Bloodborne Kart, оказалась в центре внимания из-за внезапного вмешательства Sony. Проект, пародирующий хит от FromSoftware, был представлен как гоночная игра, но теперь столкнулся с неожиданными изменениями.

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Sony связалась с Вальтер и выразила желание убрать все ассоциации с Bloodborne из игры. Это включает в себя не только изменение названия проекта, но и удаление всех элементов, связанных с оригинальной игрой. Такие изменения неизбежно замедлят разработку, но Вальтер выразила оптимизм, считая, что теперь она свободна творчески.

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Интересно, что реакция общественности разнообразна: часть аудитории выражает недовольство по отношению к Sony, обвиняя компанию в чрезмерной строгости. Однако есть и те, кто критикует саму Вальтер, поднимая вопрос о том, стоило ли вообще браться за проект с таким явным риском столкнуться с проблемами авторских прав.