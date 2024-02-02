Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Sony хочет убрать все ассоциации с Bloodborne из фанатской игры Bloodborne Kart
Вот уже несколько лет Лилит Вальтер работает над Bloodborne Kart — шуточной гонкой по мотивам одного из главных хитов студии FromSoftware. Проект медленно, но верно приближался к релизу, однако до финиша он доедет уже без привязки к именитой IP

реклама

Лилит Вальтер, долгое время работавшая над амбициозным проектом Bloodborne Kart, оказалась в центре внимания из-за внезапного вмешательства Sony. Проект, пародирующий хит от FromSoftware, был представлен как гоночная игра, но теперь столкнулся с неожиданными изменениями.

реклама

Sony связалась с Вальтер и выразила желание убрать все ассоциации с Bloodborne из игры. Это включает в себя не только изменение названия проекта, но и удаление всех элементов, связанных с оригинальной игрой. Такие изменения неизбежно замедлят разработку, но Вальтер выразила оптимизм, считая, что теперь она свободна творчески.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно, что реакция общественности разнообразна: часть аудитории выражает недовольство по отношению к Sony, обвиняя компанию в чрезмерной строгости. Однако есть и те, кто критикует саму Вальтер, поднимая вопрос о том, стоило ли вообще браться за проект с таким явным риском столкнуться с проблемами авторских прав.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
12
Илон Маск поделился видео "человекоподобной" походки гуманоидного робота Tesla Optimus
4
В спутниковую систему Starlink внедрили 9000 лазеров, которые передают в день 42 петабайта данных
6
Американские силы вновь ударили по территории Йемена
1
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
6
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
3
Вооруженные силы РФ продвинулись к северу от Приютного и выдавили ВСУ с занимаемых позиций
+
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
10
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
+
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
6
ИТ-рынок РФ переживает эру классового неравенства во всех сегментах ИТ-отрасли
3
Россия готова поставить рекорд бурения нефтяных скважин за 30 лет
+
Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
+
США намерены стать одним из основных игроков в отрасли малых модульных реакторов
+
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
Samsung Z Fold 6 станет тоньше своего предшественника и получит увеличенную диагональ экрана
1
Tesla без доплаты предлагает покупателям Model Y более совершенную платформу для автопилота
+
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
1
Business Insider: Стартапы зарабатывают до 85 000 долларов в день, перерабатывая электронику
+
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
+

Популярные статьи

Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
25
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
47
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
49
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
128
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
32
Пришло время избавляться от консолей Xbox
7
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
11
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
1

Сейчас обсуждают

troglodit
00:09
какая третья мировая? пусть вначале танчиков себе произведут, и снарядов. собрали тысячу с чем то техники, остатки. больше ничего нет. всё профукали
Global Times: учения НАТО Steadfast Defender, похожи на подготовку к третьей мировой
swr5
00:09
Сам выдумал? или приснилось?
Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
Анюточка Anreykfi
00:08
Автору просто проплатили статью Яблочники=)
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Сергей Гомель
00:00
Контракт с военными принесёт ему миллионы баксов.
В спутниковую систему Starlink внедрили 9000 лазеров, которые передают в день 42 петабайта данных
palkovvodec
00:00
вишь какой кошмар, а "первая армия мира" никого защитить не в состоянии))
BI: США должно быть стыдно, раз она дошла до производства гибридных систем ПВО типа FrankenSAM
glavhyilo
23:56
войну по взрослому никто и не начинал,а если недружественные дёрнутся,то выжгут полевропы сразу. 23:09 02.02.2024 Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО Британия п...
Генерал ВСУ Марченко: ВС России по силам провести повторное наступление на Киев
kosach1989
23:52
Автор, там тебе уже один стример ответил насчёт его критики тобой. Этот ДедПердед47 :) Видос уже на ютубе: https://youtu.be/GKDpY39IOlA?si=DtuUEunv863Stt92
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Ryan-Cooper Cooperyan
23:50
Ток ПК, которая виндовс один хер платформа Майкрософт 🤣
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Алексей Козлов
23:48
Не поняли вы подгона Сони в виде "портал" приблуды. 😁
Nubia анонсировала геймпад, превращающий смартфон в портативную консоль
Ryan-Cooper Cooperyan
23:46
Мне как то вообще насрать, я просто в гоночки гоняю и делать это на Xbox удобнее
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем