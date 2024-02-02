Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, в России существенно увеличится количество зарядок для электрокаров

Согласно последним заявлениям заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, Россия нацелена на активное развитие инфраструктуры для электротранспорта в текущем году, внедряя 4643 новых зарядных станций.

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Из этого внушительного числа, 1437 зарядных станций будут оснащены быстрыми зарядными возможностями, предоставляя мощность не менее 50 кВт. Этот шаг представляет собой значительный прогресс по сравнению с планами на 2023 год, когда предполагалось ввести в эксплуатацию всего 659 быстрых и 2163 обычных зарядных станций.

Основной фактор расширения планов — включение в проект регионов, таких как Красноярский край, Ярославская и Курская области. Это стратегическое решение призвано обеспечить более равномерное покрытие страны и стимулировать использование электротранспорта.

В столице, согласно департаменту транспорта Москвы, уже существует 240 зарядных станций для электромобилей. В прошлом году на этих станциях было проведено внушительное количество сессий зарядки — более 223,8 тысяч, среднее количество зарядок на одной станции составило 110.

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Эти новости подчеркивают решительное стремление России поддерживать владельцев электротранспорта и создавать благоприятные условия для перехода к более устойчивой транспортной системе.