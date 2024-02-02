В ассортименте BenQ появился новый проектор X300G, ориентированный в первую очередь на геймеров. Он отличается компактными размерами, встроенной акустикой, оптимизацией под разные игровые жанры и поддержкой Android TV

BenQ, ведущий производитель технологий дисплеев, выпустил свой новый проектор, X300G, предназначенный для геймеров и сочетающий в себе выдающиеся характеристики и инновационные функции.

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С яркостью, достигающей 2000 люмен, и разрешением 4K, BenQ X300G обеспечивает яркое и детальное изображение. Он поддерживает 84-процентный охват цветового пространства DCI-P3, что придает игровым мирам живость. Коэффициент контраста 600 000:1 и минимальная задержка в 4,16 мс добавляют реализма в каждый кадр.

X300G не просто проецирует, но и адаптируется под различные жанры игр. С режимами, специально настроенными для FPS, RPG, и SPG, проектор улучшает геймплей. Автоматическая фокусировка и геометрическое выравнивание обеспечивают четкость даже в динамичных сценах.

Интегрированная акустика с двумя динамиками по 8 Вт и пассивным радиатором не просто звучит, а погружает в игровую атмосферу. Технология пространственного звучания CinematicSound добавляет глубину звуку, создавая многомерный опыт.

X300G работает под управлением Android TV, что делает его не только проектором, но и мультимедийным центром. С магазином приложений Android TV, пользователи могут наслаждаться широким спектром контента без дополнительных устройств.

С размерами 212 x 180,9 x 194,8 мм и весом 3 кг, проектор легко устанавливается в любом помещении. Разъемы HDMI, USB Type-A и USB Type-C с поддержкой DisplayPort обеспечивают гибкую связь с другими устройствами.

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BenQ X300G доступен по цене $1799, предоставляя геймерам возможность погрузиться в мир высококачественного гейминга и уникального видеоопыта.