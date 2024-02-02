Третий сезон Diablo IV, прямо скажем, не задался. Сначала геймеры раскритиковали обновление за унылый, раздражающий геймплей — а теперь авторам пришлось отключить одну из важнейших функций хитовой экшен-RPG

Blizzard Entertainment, разработчик культовой экшен-RPG Diablo IV, оказалась в центре скандала после запуска третьего сезона под названием Season of the Construct. Геймеры не только выразили свое разочарование в унылом и раздражающем геймплее, но и столкнулись с временным приостановлением торговли в игре.

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По неофициальной информации, причиной приостановки стали серьезные баги, позволяющие игрокам дублировать предметы. Этот недочет привел к отключению ключевой игровой функции. Обычно, подобные ситуации требуют от разработчиков оперативных мер, чтобы восстановить баланс.

В ответ на волнение в игровом сообществе, Blizzard Entertainment выпустила патч 1.3.0a, а также анонсировала скорый релиз обновления 1.3.1. Разработчики признались в проблемах, с которыми сталкивается третий сезон, и заверили, что работают над устранением недочетов.

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Несмотря на предпринятые шаги, первое впечатление от Season of the Construct оказалось подпорчено, и игровое сообщество продолжает высказывать свои претензии. Вопрос о том, как быстро и эффективно Blizzard сможет разрешить технические трудности, остается открытым. Игроки с нетерпением ждут, чтобы увидеть, сможет ли команда разработчиков восстановить стабильность и вернуть удовольствие от игры в Diablo IV.