Несмотря на то что S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти уже в этом году, моддеры продолжают выпускать новые работы для оригинала

В мире S.T.A.L.K.E.R. сообщество моддеров вновь привлекло внимание фанатов, представив открытое бета-тестирование долгожданного глобального мода Oblivion Lost Remake 3.0. Задолго до этого момента, начиная с 2014 года, трудолюбивые разработчики активно работали над проектом, внедряя вырезанный контент, новые игровые механики, а также уникальные элементы болезней, придавая игре свежесть и оригинальность.

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Современные тенденции в мире моддинга продолжают радовать поклонников: помимо Oblivion Lost Remake 3.0, вышел еще один значимый глобальный мод под названием True Stalker. Этот проект, предложивший новые локации, улучшенную графику и инновационные механики, стал достойным дополнением к богатому миру S.T.A.L.K.E.R.

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Тем временем официальные анонсы также привлекают внимание игрового сообщества. GSC Game World подтвердила, что релиз долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2 назначен на 5 сентября 2024 года. Обещание разработчиков создать увлекательный и захватывающий опыт игрв оставляет поклонников в ожидании, в то время как мир S.T.A.L.K.E.R. продолжает эволюцию под руководством и творчеством как официальных, так и других сообществ моддеров.