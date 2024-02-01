Целью разработчиков было желание понять нервную систему и границы её возможностей

В результате коллективных усилий швейцарских исследователей была представлена новейшая технологическая разработка - человеческая роботизированная рука, которая контролируется движениями диафрагмы. Эта инновационная разработка направлена на более глубокое понимание нервной системы и её потенциальных возможностей.

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Для проведения исследования была разработана специальная установка, предоставляющая участникам возможность управлять виртуальной третьей рукой при помощи диафрагмальных движений. Участники, носившие специальные датчики на диафрагме, а также обладая гарнитурой виртуальной реальности, взаимодействовали с третьей конечностью через экзоскелет. Симметричная шестипалая кисть этой виртуальной руки предоставляла уникальный опыт, не привязанный к определенной стороне тела.





Процесс исследования включал в себя 150 сеансов, в течение которых 60 добровольцев успешно освоили контроль над виртуальной рукой, интегрируя её в свою нервную систему. Этот опыт планируется использовать для разработки вспомогательных устройств, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, а также в качестве протоколов реабилитации после инсульта.

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Полученные результаты ставят этот научный проект в ряд инновационных разработок, которые имеют потенциал значительно улучшить качество жизни людей с различными ограничениями.