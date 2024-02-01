Автопроизводитель Porsche отчитался, что его последняя модель электрокара Taycan в рамках тест-драйва проехала примерно 3,6 миллиона километров на испытательных полигонах, гоночных трассах и дорогах общего пользования по всему миру

Porsche представила результаты испытаний своего последнего электрического автомобиля Taycan, подчеркнув, что он успешно преодолел 3,6 миллиона километров на различных трассах и дорогах по всему миру. Автомобиль проходил проверки прочности в 17 странах при экстремальных температурах, варьирующихся от -41 °C до +53 °C.

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Особое внимание уделено тестам в арктическом регионе Финляндии, где Taycan продемонстрировал отличную производительность даже при низких температурах и ускоренную зарядку. Руководитель модельной серии, Кевин Гик, отметил, что улучшения модели касаются практически всех аспектов, делая Taycan сравнимым с полностью новой моделью.

Обновленные версии включают спортивный седан, Taycan Cross Turismo и Taycan Sport Turismo. Диапазон мощности варьируется от 300 кВт до 560 кВт, а предлагаемые батареи от 71 до 83,7 кВт/ч обеспечивают пробег до 510 км на одном заряде.

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Компания подчеркнула, что все электромобили прошли строгие испытания, подобные тем, что проходят автомобили с ДВС, для обеспечения надежной работы в различных климатических условиях. Это подчеркивает не только стремление к максимальной производительности, но и к надежности в разнообразных погодных условиях.