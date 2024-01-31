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Nata15
Российские производители очень просят легализировать стандарт Wi-Fi 6E
По информации издания «Коммерсантъ», Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Минцифры с просьбой добавить устройства с поддержкой стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E в исключения перечня радиоэлектронных средств, требующих регистрации

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Российская ассоциация торговых компаний и производителей электротехники, РАТЭК, выступила с инициативой перед Минцифрой, призывая внести устройства с технологией Wi-Fi 6E в исключения из перечня радиоэлектронных средств, подлежащих обязательной регистрации. Согласно информации из "Коммерсантъ", хотя Госкомиссия по радиочастотам уже выделила диапазон 5,9–6,4 ГГц для работы устройств с Wi-Fi 6E в помещениях, данный диапазон до сих пор не был включен в список исключений. Это означает, что владельцам таких устройств необходимо проходить процедуру регистрации в Роскомнадзоре.

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На данный момент роутеры, смартфоны, ноутбуки и другие технические устройства с Wi-Fi 6E не используют полосу 6 ГГц в России из-за отсутствия соответствующего внесения изменений в законодательство. Это ограничивает пользователям возможности стандарта, такие как более высокая скорость передачи данных и снижение задержек.

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Представители РАТЭК выражают уверенность в том, что разрешение этой правовой неопределенности и внесение изменений в перечень согласуется с решением ГКРЧ. Тем не менее, эксперты, включая генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, предупреждают о возможном нежелании компаний обновлять параметры устройств, ввезенных на российский рынок, даже после полной легализации Wi-Fi 6E. Они сомневаются, что компании вернутся и модернизируют свои продукты, что может создать технологическое неравенство на рынке.

#новости #техника
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