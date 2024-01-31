Недавно внесённые в политику App Store изменения были продиктованы нормами закона о цифровых рынках (DMA), установленных регуляторами ЕС. Конечно, Apple могла бы сделать послабления и для других регионов — но отказалась от этой идеи

В ответ на требования закона о цифровых рынках Европейского союза (DMA) Apple внесла значительные изменения в политику App Store. Компания акцентировала внимание на том, что предлагаемые DMA изменения могут создать угрозы для безопасности клиентов, такие как вредоносное ПО, мошенничество и нежелательный контент. Подчеркнув важность доверия пользователей, представители Apple отметили, что защита конфиденциальных данных стала неотъемлемой составляющей их взаимодействия с аудиторией.

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Компания также выделила ключевой момент внедрения новых технологий, предусмотренных DMA, отметив, что они "не проверены" и могут потребовать значительных доработок. В контексте своего стойкого подхода к обеспечению прозрачности и безопасности данных пользователей, Apple подчеркнула, что изменения DMA представляют собой вызов для компании в обеспечении оперативной реакции на различные угрозы.

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Обсудив детали изменений, компания подчеркнула, что внесение корректив в политику App Store в странах ЕС не является собственным решением Apple. Вместо этого оно было наложено в результате действий регуляторов. В глобальной перспективе, однако, Apple подчеркнула, что подход к распространению ПО остается согласованным с интересами широкой аудитории пользователей.