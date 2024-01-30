Источник поделился ключевыми аппаратными особенностями гаджета и заявил, что ждать его анонса осталось уже недолго

На популярных китайских социальных медиа появилась эксклюзивная информация, раскрывающая подробности и предполагаемую дату презентации нового флагманского смартфона от Meizu. Согласно утечке, Meizu 21 Pro обещает внушительные характеристики, включая высокоразрешенный 2K-экран с ультравысокой частотой обновления 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также вариации до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и впечатляющим объемом встроенного накопителя UFS 4.0, достигающего 1 ТБ.

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Данные о задней камере, на основе слухов, указывают на наличие 50-мегапиксельного основного датчика, сверхширокоугольного модуля и телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом. Также обещается внушительное время автономной работы благодаря аккумулятору ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 80 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводной зарядки. Производительность устройства будет обеспечена операционной системой Android 14 с уникальной оболочкой Flyme.

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Подэкранное сканирование отпечатков пальцев придает устройству дополнительный уровень безопасности. Согласно неофициальной информации, презентация Meizu 21 Pro запланирована на конец февраля текущего года. Ориентировочная стоимость новинки в Китае, по слухам, начнется от $380.