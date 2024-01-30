Mozilla рассказала о «приёмах» Google, Microsoft и Apple

Mozilla внедрила трекер Platform Tilt, фокусирующий внимание на проблемах, с которыми сталкиваются независимые браузеры в связи с действиями крупных технологических гигантов, включая Apple, Google и Microsoft. Основное внимание уделяется критике Apple за агрессивные шаги, направленные на ограничение выбора пользователей в пользу сторонних веб-браузеров.

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Mozilla выдвинула десять "жёлтых карточек" в сторону Apple, подчеркивая трудности и невозможность поддержки сторонних API и браузерных движков, а также проблемы с импортом данных в App Store. Google и Microsoft также оказались под критикой, получив по три претензии. Например, Microsoft усложняет выбор браузера по умолчанию в Windows, отдавая предпочтение Edge.

Android также не избежала внимания, столкнувшись с критикой за ограничения в импорте данных в Chrome из других браузеров, автоматический выбор Chrome для некоторых функций и ухудшение качества поисковой выдачи в сторонних приложениях.

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Помимо этого, представители Mozilla призывают других разработчиков браузеров опубликовать результаты своих исследований в данной области, с надеждой привлечь внимание к актуальной проблеме. Однако для её решения в первую очередь необходима реакция со стороны самих корпораций, в адрес которых предъявлены обвинения.