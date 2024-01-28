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Nata15
HP «окирпичивает» свои струйные принтеры под предлогом заботы о пользователях
HP выпустила очередное обновление ПО для фирменных принтеров, блокирующее их работу при обнаружении картриджей других брендов

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HP выпустила новое программное обновление для своих принтеров, внедряющее блокировку использования сторонних картриджей, и одновременно увеличила стоимость фирменных расходников.

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В интервью CNBC генеральный директор компании, Энрике Лорес, объявил, что цель обновления заключается в обеспечении защиты пользователей от предполагаемых хакерских атак, которые, по его словам, могут происходить через вирусы, внедряемые в прошивку картриджей. Однако эксперты по безопасности высказывают сомнения в правдоподобности этого сценария, указывая на ограниченный объем информации, который может быть хранён на картридже.

Опрошенные журналистами эксперты подчеркивают, что заявление Лореса выглядит неправдоподобным даже в лабораторных условиях, учитывая минимальный объем данных, доступных на картридже. Несмотря на это, генеральный директор продолжает настаивать на том, что обновление несет в себе необходимость защиты от потенциальных угроз.

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Кроме того, компания HP уже столкнулась с судебным иском из-за внедрения блокировки работы принтеров без предварительного уведомления пользователей и ограничения выбора в пользу фирменных картриджей, которые также подорожали после выпуска обновления прошивки. Эксперты подчеркивают, что такие действия могут вызвать недовольство среди потребителей и привести к дополнительным юридическим последствиям для компании.

#новости #техника
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