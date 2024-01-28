Надёжный инсайдер @OnLeaks опубликовал серию качественных рендеров и 3D-визуализацию флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro

Признанный в индустрии информатор @OnLeaks представил ряд рендеров и 3D-визуализацию предстоящего флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro, официальное представление которого пока не состоялось. Согласно его утверждениям, новое устройство значительно отличается от своего предшественника.

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Переданные данные указывают на наличие у смартфона корпуса с плоскими рамками и дисплеем без изгибов, а также наличие врезанной в экран фронтальной камеры. Что касается тыльной камеры, ее дизайн приобретет новые черты, перестав отличаться от корпуса и получив овальную форму, при этом сохраняя три датчика изображения.





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Источник также утверждает, что диагональ дисплея составит 6,5 дюйма, а размеры корпуса — 162,7 x 76,6 x 8,5 мм, увеличиваясь до 12 мм в области блока камер. Предполагается, что официальный релиз смартфона, а также его базовой модели без добавки Pro, запланирован на октябрь текущего года.