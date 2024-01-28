Топ-менеджеры игровых издательств поделились с изданием GamesIndustry прогнозами на 2024 и 2025 годы. Если коротко, поводов для радости нет: в индустрии намечается трудный период

Топ-руководители игровых издательств делятся своим прогнозом на 2024 и 2025 годы, предвещая трудности для индустрии. Согласно их высказываниям, инвесторы начали рассматривать разработку видеоигр как потенциально рискованное вложение, учитывая неопределенность на рынке. Поднимающиеся ставки по кредитам оказывают существенное давление на финансовую структуру компаний.

реклама

Особое беспокойство вызывает перенасыщение рынка. Ввиду массового запуска проектов в 2020 и 2021 годах, компании сталкиваются с необходимостью адаптации к постпандемийному периоду. Кроме того, конкуренция для новых релизов становится более острой, не только среди актуальных тайтлов, но и с учетом обширного бэк-каталога игр. Это обусловлено тем, что современные проекты ориентированы на продолжительный геймплей, а также с предпочтением игровой сервисной модели с длительной поддержкой контента.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Менеджер одной из не названных публичных компаний прогнозирует, что увольнения в 2023 году были лишь началом. В 2024 году ожидается не только уменьшение числа студий разработки, но и закрытие целых издателей. Тем не менее, эксперты утверждают, что это временные трудности, и индустрия видеоигр после некоторого периода затишья продолжит свой рост. Долгосрочные инвестиции в сферу игр, вероятно, останутся в центре внимания.