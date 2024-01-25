Это гораздо эффективнее лечения, которое используется сейчас

Международный коллектив высококвалифицированных ученых представил перспективное медицинское решение: нанороботы, способные снизить объем опухоли мочевого пузыря на 90% при однократном введении. Микророботы, диаметром 450 нанометров, состоят из пористой сферы оксида кремния с различными функциональными компонентами на поверхности.

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Например, фермент уреаза обеспечивает взаимодействие с мочевиной, придавая нанороботам способность к автономному движению. Радиоактивный йод-131 используется для локального воздействия на опухоли. Эксперименты показали, что единовременное введение нанороботов приводит к 90% уменьшению объема опухоли. Роботы разрушают внеклеточный матрикс опухоли, поднимая ее кислотность и эффективно разъедая ее, минимизируя воздействие на здоровые ткани.

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Механизм работы основан на взаимодействии с уротелием, где здоровые ткани выступают в роли естественного барьера, предотвращая негативное воздействие, в то время как структура опухоли становится уязвимой. Ученые переходят к следующему этапу исследований, фокусируясь на выявлении возможных рецидивов опухолей, подвергнутых инновационному методу лечения.