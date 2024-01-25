E-Jetcycle — электрифицированный тримаран по цене автомобиля, который скользит по воде на подводных крыльях

Jetcycle презентовала свой новый продукт - E-Jetcycle, инновационный электрифицированный тримаран с электроприводом, предназначенный для плавания на подводных крыльях. Отличительной особенностью новой модели является частичное снятие нагрузки с пилота благодаря электроусилителю и увеличенная устойчивость за счет добавления дополнительных стабилизирующих элементов.

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Основной корпус E-Jetcycle, имеющий длину 3,4 метра и ширину 2,3 метра, включает в себя комфортное мягкое сиденье, удобные органы управления и регулируемый педальный блок. К нему присоединены два более коротких блока по бокам, повышающих устойчивость тримарана.





Интегрированная в педальный блок электрическая система предоставляет мощность до 200 Вт, при этом пилот может выбирать различные уровни помощи. Управление осуществляется боковыми рычагами, обеспечивая контроль и маневренность на подводных крыльях.

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Скорость перемещения над водой составляет 9 км/ч, а крейсерская скорость варьируется от 15 до 19 км/ч. Аккумулятор обеспечивает трехчасовую автономную работу. Весь этот технологический арсенал доступен за стартовую цену в 21 900 долларов США, что делает E-Jetcycle привлекательным вариантом в сравнении с ценой среднего автомобиля.