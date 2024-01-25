Компания Jackery, известная своими портативными источниками питания, представила на выставке CES 2024 новинку — Solar Generator Mars Bot. Это автономный аппарат на колёсах, цель которого — гоняться за солнечной энергией и накапливать её в себе

На знаменитой выставке CES 2024 компания Jackery представила свой инновационный продукт - Solar Generator Mars Bot. Этот уникальный робот, оборудованный четырьмя разъединяемыми солнечными панелями, способен генерировать до 600 Вт электроэнергии, которую он хранит во встроенной батарее объемом 5 кВтч. Одной из выдающихся характеристик Mars Bot является его передовая система обнаружения и отслеживания света, позволяющая ему автономно избегать тени и следовать за солнечными лучами. Массив солнечных панелей динамически наклоняется и поворачивается для максимального поглощения солнечного света, обеспечивая эффективность преобразования энергии до 25%.

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Робот использует как встроенную систему навигации, так и светочувствительные сенсоры, допуская управление также со стороны оператора. Применение Solar Generator Mars Bot оказывается весьма полезным в удаленных районах, лишенных доступа к электросети, а также в качестве источника резервного питания при отключении основного электропитания. На данный момент отсутствует информация относительно ценовой политики и доступности этого инновационного "марсианского бота".