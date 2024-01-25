Австрийская компания Swarovski Optik представила первый в мире умный бинокль AX Visio, способный идентифицировать живые объекты с помощью алгоритмов машинного обучения

Swarovski Optik, австрийский производитель оптических приборов, анонсировал свой новый продукт - умный бинокль AX Visio. Он представляет собой инновационное устройство, способное идентифицировать более 9000 видов птиц с использованием алгоритмов машинного обучения.

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Принцип работы AX Visio основан на современной технологии распознавания объектов и имеет встроенный нейронный процессор. Бинокль обеспечивает 10-кратное оптическое приближение, имеет объективы диаметром 32 миллиметра, а поле зрения на расстоянии 1 км равно 112 метрам. Система позволяет пользователю легко и быстро определить вид птицы: достаточно навести бинокль, сделать четкое изображение и нажать кнопку действия.





AX Visio использует обширную базу данных Merlin Bird ID, в которой содержится информация о более чем 9000 видах птиц. При использовании бинокля, он мгновенно выдает на экран название опознанного существа. Эта функциональность делает его не только умным, но и образованным инструментом для наблюдения за природой.

Бинокль также обладает возможностью фотографирования и видеозаписи благодаря 13-мегапиксельной видеокамере с разрешением 1080p. Полученные материалы могут быть легко переданы на смартфон через беспроводную связь с помощью приложения Swarovski Optik Outdoor. Встроенный GPS дополнительно помогает определить вид животного или птицы в зависимости от их местоположения.

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AX Visio уже доступен для заказа по цене 4799 долларов США. Его эффективная работа обеспечивается мощными батареями, позволяющими использовать бинокль до 15 часов при стандартной эксплуатации и до двух часов при интенсивном использовании. Этот продукт представляет собой впечатляющий шаг в интеграции технологий машинного обучения и оптической электроники для улучшения опыта наблюдения за природой.