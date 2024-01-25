Изобретение стабилизирует движение рук, возвращая своим владельцам самостоятельность

На выставке CES 2024 было представлено инновационное устройство под названием GyroGlove, предназначенное для улучшения качества жизни людей, столкнувшихся с тремором или болезнью Паркинсона. Эта технология состоит из трех ключевых компонентов: тканевой перчатки, гироскопического модуля стабилизации и аккумуляторной батареи.

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Гироскоп в модуле стабилизации обеспечивает вращение со скоростью, превышающей скорость реактивной турбины в четыре раза. Это позволяет эффективно компенсировать тремор с любой частотой. Аккумуляторные батареи, питающие устройство, обеспечивают около четырех часов непрерывной работы. Управление осуществляется с помощью крупных кнопок на блоке питания, предоставляя пользователю удобство в регулировке режимов и навигации по экрану.





Важно подчеркнуть, что GyroGlove не является заменой медикаментозной терапии или других форм лечения болезни Паркинсона. Он представляет собой вспомогательное устройство, призванное облегчить повседневные задачи для людей, сталкивающихся с этими заболеваниями. Общий вес устройства составляет примерно 580 г, при этом каждый модуль стабилизации и питания весит 200 г.

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Стоимость GyroGlove в США начинается от $4899, в то время как в других странах она выше на $1000. Это технологическое решение предоставляет не только функциональность, но и инновационный подход к повышению качества жизни для тех, кто сталкивается с вызовами болезней нервной системы.