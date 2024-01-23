Samsung опубликовала дорожную карту развёртывания прошивки One UI 6.1 — вслед за новыми флагманами на неё перейдут некоторые прошлогодние модели, а также один из фирменных планшетов

Samsung опубликовала планы по выкатыванию обновления прошивки One UI 6.1 в первой половине текущего года. Первыми в очереди на получение обновления окажутся обладатели новых флагманских устройств - Galaxy S23 и Z Fold 5. Тем не менее, не оставлены без внимания и владельцы прошлогодних моделей, включая Galaxy S23 FE и Z Flip 5, а также планшет Galaxy Tab S9.

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Ожидается, что эти устройства получат не только обновленный пользовательский интерфейс, но и поддержку передовых функций искусственного интеллекта (ИИ). Пока не раскрыты подробности о том, какие именно ИИ-возможности будут внедрены, и будет ли список поддерживаемых устройств дополнен.

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Представители Samsung подчеркнули, что обновления будут постепенными, и первые обновления ожидаются в первой половине текущего года. Запрос Android Authority о конкретных деталях ИИ-функций и возможном расширении списка поддерживаемых устройств пока остается без ответа.