Инсайдер под ником passionategeekz опубликовал постер с изображением и характеристиками ещё не представленного смартфона realme Note 50

По последней утечке информации от passionategeekz, был представлен постер, раскрывающий детали предстоящего смартфона realme Note 50. Устройство обещает высокотехнологичные функции, начиная с двойной основной камеры, способной удовлетворить требования любителей фотосъёмки.

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Экран смартфона, имеющий размер 6,7 дюйма, обладает разрешением HD+ и обновляется на высокой частоте 90 Гц, что обеспечивает плавное визуальное восприятие. Тонкий корпус устройства с толщиной всего 7,99 мм не только придает смартфону элегантный вид, но также обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

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Ожидается, что новинка появится в светло-синем и чёрном цветовых вариантах, предоставляя пользователям стильный выбор. Производитель официально подтвердил дату премьеры – 23 января, добавляя элемент загадочности с тизером, указывающим на 24.12, вероятно, с учетом различных часовых поясов. Realme Note 50 обещает не только технологическую передовизну, но и стать визитной карточкой в мире современных и стильных смартфонов.