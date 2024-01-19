Согласно источнику, наибольший всплеск «смертности» криптовалют пришёлся на период с 2020 по 2021 год

CoinGecko представил сводные данные, выделив криптовалюты, появившиеся за последние десять лет. Удивительно, но более половины этих цифровых активов в настоящее время признаны ушедшими в небытие или подвергшихся мошенническим схемам.

реклама

Согласно отчету CoinGecko, период с 2020 по 2021 год выделяется наибольшим количеством "потерянных" криптовалют. За это время исчезло 7530 цифровых активов, что составляет 53,6% от общего числа "мертвых" криптовалют, внимательно отслеживаемых аналитиками. Неоспоримо, что 2021 год стал пиковым периодом ухода проектов с рынка, с 5724 случаями, в то время как в предшествующем году этот показатель ограничивался всего 289.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Основной фактор, провоцирующий "отмену" данных криптовалют, — это отсутствие должного обеспечения, причем многие из "монет" создавались исключительно на волне хайпа. Важно отметить, что в анализ CoinGecko включил также цифровые активы, находящиеся в режиме "сна" более 30 дней, а также те, что были признаны мошенническими проектами или сменили свой токен.