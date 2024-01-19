В базе данных Geekbench появились результаты тестирования ещё не представленного смартфона OnePlus Nord N30 SE

Свежие детали о грядущем смартфоне OnePlus Nord N30 SE были раскрыты благодаря результатам тестирования в Geekbench. Согласно данным, устройство построено на мобильной платформе MediaTek Dimensity 6020 и включает графику ARM Mali-G57. Протестированный экземпляр, снабженный 4 ГБ оперативной памяти, продемонстрировал впечатляющие результаты в однопоточном и многопоточном режимах Geekbench - 703 и 1781 балл соответственно.

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Помимо этого, по внутренним источникам, предполагается, что смартфон получит аккумулятор емкостью 4880 мАч, с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. На данный момент дополнительные технические характеристики устройства остаются под покровом тайны, в соответствии с политикой бенчмарка.

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Официальная дата презентации и информация о ценообразовании OnePlus Nord N30 SE пока что остаются недоступными. Следите за обновлениями для получения более подробной информации о предстоящем устройстве.