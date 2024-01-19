Компания Corsair показала двухвентиляторный воздушный кулер A115 для процессоров Intel и AMD начиная с сокетов LGA 1156 и AM4 соответственно

Corsair представила новейший воздушный кулер A115, предназначенный для процессоров Intel и AMD с поддержкой сокетов LGA 1156 и AM4. Этот инновационный продукт обещает эффективное охлаждение, а его характеристики делают его заметным игроком на рынке компьютерных компонентов.

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Внутренняя конструкция кулера включает в себя шесть тепловых трубок диаметром 6 мм и радиатор с 90 никелированными рёбрами, предоставляющими общую площадь впечатляющих 1,69 м². Система охлаждения оснащена двумя мощными 140-мм вентиляторами Corsair AF140 Elite с "антивихревыми" лопастями, которые обеспечивают эффективный обдув и поддерживают оптимальные температурные показатели.

Кулер также предоставляет широкий спектр совместимости с различными сокетами, включая Intel (LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156) и AMD (AM5, AM4). Скорость вращения вентиляторов может варьироваться от 400 до 1600 оборотов в минуту, обеспечивая воздушный поток вплоть до 84,5 CFM, при этом уровень шума остается на удивительно низком уровне — от 5 до 33,9 дБ.

Система охлаждения поддерживает процессоры с максимальным значением TDP до 270 Вт, что делает ее идеальным выбором для пользователей, уделяющих внимание производительности. Производитель демонстрирует выдающиеся результаты, утверждая, что даже Intel Core i9-13900KF с лимитом в 250 Вт удерживает температуру на уровне не выше 77,4 °C в тестировании Prime95 30.8.

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Дополнительным преимуществом является функция регулировки высоты вентиляторов, позволяющая адаптировать кулер для различных конфигураций системы. Все эти возможности представлены по цене €114 на европейском рынке, сопровождаемой пятилетней заводской гарантией, что подчеркивает высокий уровень уверенности компании Corsair в своем продукте.