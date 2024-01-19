Автор YouTube-канала Unbox Therapy Льюис Хилсентегер опубликовал занимательное видео с обзором VR-гарнитуры, очень напоминающей Apple Vision Pro

В своем последнем ролике Льюис Хилсентегер, основатель популярного YouTube-канала Unbox Therapy, представил подробный обзор VR-гарнитуры, которая явно вдохновлена Apple Vision Pro. Отметим, что это устройство работает на операционной системе Android и представляет собой более доступную альтернативу с ценой около $500, уже доступной для покупки на китайском рынке.

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По внешнему виду "клон" гарнитуры во многом схож с оригиналом от Apple, несмотря на использование более бюджетных материалов. На корпусе размещены различные аппаратные кнопки и порт USB Type-C для комплектного контроллера, эмулирующего жестовое управление. Важно отметить, что на передней панели устройства видны два датчика, но внешнего дисплея нет.





Интерфейс гаджета, хоть и напоминает visionOS, выглядит более лаконичным. Благодаря функции записи экрана, Хилсентегер продемонстрировал домашний экран прошивки, а также функционал предустановленных приложений.

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Однако, к сожалению, технические характеристики устройства остаются неизвестными. Качество изображения, оцененное Хилсентегером как "достойное", вызвало неоднозначные отзывы у других блогеров, учитывая стоимость около $500. Стоит отметить, что оригинальная Apple Vision Pro поступит в продажу 2 февраля с ценой от $3500.