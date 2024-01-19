Инсайдер Digital Chat Station поделился новыми сведениями о готовящемся к выпуску новом мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 7-й серии

Инсайдер Digital Chat Station предоставил подробности о предстоящем мобильном процессоре в рамках Qualcomm Snapdragon 7-й серии. Согласно его утверждениям, новая модель, предположительно обозначаемая как Snapdragon 7 Plus Gen 3 с кодовым именем SM7675, будет основана на флагманской модели Snapdragon 8 Gen 3, что предвещает заметный технологический скачок в этой серии.

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Известно, что компания планирует выпустить две версии данного процессора, но конкретные различия между ними пока остаются неизвестными. По неподтвержденным данным, в составе чипа можно ожидать "большое" ядро ARM Cortex-X4, возможно, с некоторым снижением тактовой частоты относительно оригинальной версии.

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Прогнозы от китайских СМИ предвидят, что после официального представления данного процессора в этом году, три ведущих бренда - Xiaomi, realme и, возможно, OnePlus или iQOO - намерены выпустить смартфоны, воспользовавшись новой мобильной платформой. На данный момент Qualcomm не делала официальных заявлений относительно даты выхода данного продукта на рынок.