Компания Microsoft представила новую версию своего ИИ-помощника Copilot, и рассказала, какие функции будут доступны при оформлении платной подписки

Недавно Microsoft представила обновленную версию своего искусственного интеллекта Copilot, а также анонсировала платную подписку Copilot Pro за $20 на пользователя. Подписка включает работу с приложениями из пакета Microsoft 365, доступ к последним версиям языковой модели GPT, настройку ИИ под конкретную тематику через Copilot GPT, а также использование ChatGPT Turbo даже в периоды пиковой нагрузки на серверы.

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Однако, если одним ПК пользуется несколько членов семьи, Microsoft настаивает на том, чтобы каждый из них оплачивал подписку отдельно. Подписчики Copilot Pro получают привилегии, такие как переключение между различными версиями ChatGPT и функция Copilot Builder для дообучения ИИ на собственных задачах (позднее будет реализована). Также, подписчики Pro-тарифа имеют доступ к более быстрому генератору изображений с улучшенным качеством и оптимизированной структурой альбомов.

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Небольшие компании до 299 человек могут оформить подписку Copilot для Microsoft 365 по $30 за каждого сотрудника.