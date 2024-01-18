Исследователи из Стэндфордского университета создали мозговой имплантат, который должен восстанавливать работу повреждённых зон мозга и помогать людям заново учиться читать, писать, запоминать и выполнять другие когнитивные функции после получения черепно-мозговых травм

В последнем исследовании, проведенном учеными из Стэнфордского университета, представлена инновационная разработка – мозговой имплантат, призванный восстановить функциональность поврежденных областей мозга. Эксперимент, включавший пять пациентов с черепно-мозговыми травмами и когнитивными нарушениями, такими как потеря внимания, ухудшение чтения и памяти, выявил впечатляющие результаты.

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Каждый участник получил индивидуальную конфигурацию имплантата, а процедура лечения включала 90-дневное ежедневное воздействие устройства на мозг в течение 12 часов. После завершения лечения участники продемонстрировали средний прирост скорости мышления на 32%. Джина Арата, одна из пострадавших в ДТП, отметила заметное улучшение памяти, координации и эмоциональной регуляции.

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Профессор нейрохирургии Джейми Хендерсон сравнил результаты исследования с возвращением света в комнату, ранее погруженную в темноту. Тем не менее, завершение эксперимента оказалось неоднозначным, поскольку два участника категорически отказались отключать имплантат, настаивая на наблюдаемых положительных изменениях.