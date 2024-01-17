Бренд XGIMI представил лазерный проектор RS 10 Mini с охватом 110% цветовой гаммы BT.2020

RS 10 Mini, новинка от XGIMI, представляет собой не просто проектор, а эстетически и технологически продуманное устройство, созданное для исключительного восприятия медиаконтента. Выдающийся цветовой охват в 110% по стандарту BT.2020 гарантирует невероятную глубину и насыщенность изображения, сравнимую с опытом просмотра на первоклассном телевизоре.

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Обтянутый тканью корпус RS 10 Mini не только придает ему изысканный вид, но и внутри этого дизайна скрываются два 12-ваттных динамика и микрофон для голосового управления, придающие проектору функциональность "умного" устройства. Максимальная яркость проекции, достигающая 800 CVIA люмен, осуществляется с использованием передовой технологии Dual Light 2.0, представленной на CES 2024.

Забота о зрении пользователя выражается в фильтрации синего излучения и получении сертификата SGS A+. Технологии HDR10, HLG и MEMC, вместе с регулируемой подставкой и ToF-сенсором для автоматической коррекции проекции, создают идеальное визуальное окружение.

Операционная система GMUI 6, снабженная функциональностью Smart TV, делает использование RS 10 Mini интуитивно понятным. Порты HDMI 2.0 (ARC) и USB 2.0 добавляют универсальность, позволяя подключать внешние устройства.

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С 24 января RS 10 Mini станет доступным на китайском рынке по цене $520. Это событие отмечает вступление в новую эру инновационных проекционных технологий и утонченного дизайна.