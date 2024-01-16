Это была самая крупная подобная транзакция на территории Польши в 2023 году

В июле предыдущего года крупнейший китайский игровой конгломерат Tencent приобрел контрольный пакет акций польской компании Techland, составляющий 67%, за внушительные $1,58 миллиарда. Эксперты отмечают, что данная сделка стала самой масштабной в польском бизнесе в 2023 году, и ее общая стоимость оценивается в 6,3 миллиарда злотых, согласно исследованию консалтинговой компании Navigator Capital и аналитической платформы Fordata.

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Этот стратегический ход оказался выгодным для обеих сторон: Techland подчеркивает свое удовлетворение сохранением творческой автономии, а разработчики игры Dying Light видят в этом партнерстве возможность осуществить свои наиболее амбициозные планы в игровой индустрии.