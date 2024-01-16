Необычная идея помогла автору получить крупную денежную премию от Фонда Жака Ружери в Париже

В выдающемся проекте британского архитектора, Джордана Уильяма Хьюза, под названием Ascensio, мы видим инновационный взгляд на концепцию космического лифта. На фоне этой амбициозной идеи Хьюз получил внушительную денежную премию от Фонда Жака Ружери в Париже, составившую 10 000 евро. Эта концепция, хотя и амбициозная, корнями уходит в 1895 год, когда российский учёный Константин Циолковский предложил использование троса для соединения Земли с геосинхронным спутником.

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Отличительной чертой Ascensio является не только использование троса, но и соединение корабля в океане с структурой на орбите. Корабль спроектирован так, чтобы поддерживать согласованное движение с космодромом в процессе перемещения. За этот новаторский подход архитектор получил признание и значительное финансовое вознаграждение.

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Хьюз отмечает, что проект Ascensio является дорогостоящим и амбициозным, и его реализация потребует не менее десяти лет. В контексте его видения, использование космического лифта может заменить традиционные ракеты-носители, считая их менее эффективными и вредными для окружающей среды. Эта амбициозная идея представляет интересный взгляд на будущее космической индустрии, предоставляя новый путь к устойчивым и инновационным технологиям.