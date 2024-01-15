По задумке создателей, приспособление позволит путешествовать на электромобиле независимо от наличия зарядок и специальных мест для ночлега

Jackery презентовала инновационную палатку, спроектированную для установки на крыше автомобиля, представляющую собой более утонченное решение для автотуризма. Визуально она выглядит как обычная палатка, но за этой первоначальной простотой скрывается ряд продуманных особенностей.

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Палатка оборудована матрасом из пены с эффектом памяти, системой изоляции, регулируемым освещением, водонепроницаемой тканью с затемнёнными окнами и другими деталями, делающими пребывание в ней максимально комфортным. Однако настоящей инновацией стали интегрированные солнечные панели общей мощностью 1000 Вт.

Суть устройства заключается в его способности генерировать до 4,96 кВтч энергии в день благодаря выдвижным солнечным панелям, которые покрывают всю крышу электромобиля. Кроме того, палатка оснащена электростанцией E1000 Plus мощностью 1,26 кВтч, способной предоставлять переменный ток мощностью до 2000 Вт.

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Электростанция обеспечивает достаточно энергии для работы различных устройств, включая портативный кондиционер, автомобильный холодильник и электрическую плиту. E1000 Plus может заряжаться как во время движения от автомобиля, так и от обычной розетки. На данный момент стоимость данного инновационного устройства остается неизвестной.