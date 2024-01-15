Они подойдут пожилым людям и тем, чья работа сопряжена с большим напряжением зрачков: офисным сотрудникам, водителям, писателям и так далее

На международной выставке CES 2024 компания Vixion впечатлила публику инновационными очками Vixion01, представив автофокус, который эффективно снимает нагрузку с глазных мышц. Эта технология нацелена на повышение комфорта в повседневной жизни, особенно актуальна для пожилых людей и профессионалов, сталкивающихся с высокой нагрузкой на глаза, таких как офисные работники, водители и писатели.

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Инновационный механизм очков основан на встроенном датчике глубины, точно измеряющем расстояние между пользователем и объектом в центре внимания. Этот интеллектуальный механизм позволяет автоматически корректировать фокус, обеспечивая четкое изображение на различных расстояниях от 5 см до бесконечности.

Процесс настройки Vixion01 предельно удобен. Он включает в себя регулировку носовых подушечек, формы линз под контур лица и установку диоптрий для каждого глаза, индивидуализируя опыт использования.

Эти очки легки и компактны, весом всего 55 граммов. Снабжены аккумулятором, обеспечивающим до 10 часов автономной работы, а зарядка осуществляется удобным способом через разъем USB Type-C.

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Новинка доступна по стартовой цене от $690, что делает ее доступной для широкого круга пользователей, акцентируя внимание на значимости заботы о зрении в современном образе жизни.