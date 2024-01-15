Компания Hurotics разработала лёгкий и адаптируемый экзоскелет, помогающий пройти реабилитацию

Компания Hurotics успешно представила свой последний продукт – H-Flex, инновационный экзоскелет, спроектированный с акцентом на эффективную реабилитацию. Это устройство не только обеспечивает необходимую поддержку в процессе движения и восстановления равновесия, но и становится незаменимым компаньоном для пациентов в период активной физической реабилитации.

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H-Flex выделяется своей легкостью в использовании и экономичностью, не требуя сложных настроек со стороны медицинского персонала. Его компактные размеры, сравнимые с габаритами современного смартфона и умещающиеся в 11,5-сантиметровой коробочке, делают его удобным и мобильным устройством. Уникальность принципа работы заключается в активации искусственных мышц двигательными модулями, тщательно адаптированными к ногам или рукам пациента. Гибкость технологии позволяет индивидуально подстраивать устройство под особенности асимметричного телосложения, включая регулировку длины искусственных мышц.

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Специализированный датчик бережно контролирует натяжение и автоматически управляет двигателем с необходимой силой. Основанный на обучении с использованием установленных данных и информации о движениях, алгоритм управления работает локально, обеспечивая максимальную эффективность. Инновационный подход к реабилитации становится более доступным с H-Flex, чья стоимость составляет всего $3900, что делает его привлекательным решением на фоне конкурентов в данной области.