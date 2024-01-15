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Nata15
Китайский аппарат заснял с орбиты Марса сильную пылевую бурю
Красочное изображение шторма обработал и опубликовал Андреа Лак, взявший всю нужную информацию из китайской Системы обнародования лунных и планетарных данных

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Космический аппарат "Тяньвэнь-1" из Китая обнаружил и зарегистрировал интенсивную пылевую бурю вблизи Олимпа Монса, крупнейшей известной горы в Солнечной системе на Марсе. Событие было зафиксировано средствами среднего разрешения камеры MORIC в январе 2022 года, а обработкой данных и последующей визуализацией занимался Андреа Лак, который получил информацию из китайской Системы обнародования лунных и планетарных данных.

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Аппарат "Тяньвэнь-1", входящий в состав миссии, активно участвует в исследованиях Красной планеты. Он был запущен в июле 2020 года и достиг орбиты Марса в феврале 2021 года, что совпало с прибытием марсохода NASA Perseverance. Кроме того, Лак произвел обработку фотографии Марса в форме полумесяца, предоставляя уникальный ракурс на указанную бурю.

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Марсоход "Чжурон", также включенный в состав миссии "Тяньвэнь-1", оснащенный солнечными панелями, успешно выполнил основную часть своей миссии и в настоящее время продолжает расширенные исследования на большой равнине Утопия Планиция. Данное событие подчеркивает важность исследований Китая в области космической деятельности и их значительный вклад в изучение планет в нашей солнечной системе.

#новости #техника
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