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На выставке CES 2024, компания Baracod впервые представила свое инновационное зеркало BMind, призванное оказывать положительное воздействие на психоэмоциональное состояние пользователей. Это выдающееся устройство способно тщательно анализировать не только голос и позу, но и различные физические параметры пользователя, с целью определения его потребностей. Базируясь на этом анализе, зеркало предлагает индивидуализированные рекомендации, включая практику медитации и аутогенной тренировки.
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BMind использует передовые технологии генеративного искусственного интеллекта для общения с пользователем и обработки естественного языка для более глубокого анализа его настроения. Система способна выявлять психологические состояния и предоставлять не только умные, но и эмоциональные решения, включая светотерапию и персонализированные упражнения на осознанность.
Отличительной чертой зеркала является фирменная операционная система CareOS, которая акцентирует особое внимание на защите конфиденциальности пользователя, особенно в моменты интимных взаимодействий перед зеркалом. Устройство планируется к выпуску на рынок к концу 2024 года, с начальной ценой от $500, что делает его доступным и востребованным в области инновационных технологий для улучшения психоэмоционального благополучия.