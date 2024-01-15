Компания Baracod показала на CES 2024 зеркало BMind, предназначенное для улучшения психоэмоционального состояния

На выставке CES 2024, компания Baracod впервые представила свое инновационное зеркало BMind, призванное оказывать положительное воздействие на психоэмоциональное состояние пользователей. Это выдающееся устройство способно тщательно анализировать не только голос и позу, но и различные физические параметры пользователя, с целью определения его потребностей. Базируясь на этом анализе, зеркало предлагает индивидуализированные рекомендации, включая практику медитации и аутогенной тренировки.

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BMind использует передовые технологии генеративного искусственного интеллекта для общения с пользователем и обработки естественного языка для более глубокого анализа его настроения. Система способна выявлять психологические состояния и предоставлять не только умные, но и эмоциональные решения, включая светотерапию и персонализированные упражнения на осознанность.

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Отличительной чертой зеркала является фирменная операционная система CareOS, которая акцентирует особое внимание на защите конфиденциальности пользователя, особенно в моменты интимных взаимодействий перед зеркалом. Устройство планируется к выпуску на рынок к концу 2024 года, с начальной ценой от $500, что делает его доступным и востребованным в области инновационных технологий для улучшения психоэмоционального благополучия.