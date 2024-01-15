Список включает в себя контент от музыкантов из 21 страны со всего мира: от французской поп-музыки до современного госпела

Shazam, принадлежащий Apple, огласил свои прогнозы в области музыкальных хитов на 2024 год. На основе множества запросов от пользователей по всему миру, сервис решился выделить 50 перспективных артистов, которым, по мнению Shazam, суждено прожить весьма успешный год.

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Обширный плейлист охватывает творческих представителей из 21 страны, варьируясь от французской поп-музыки до современного госпела. Каждый из этих артистов обладает потенциалом стать настоящим открытием в музыкальной индустрии в ближайшем будущем.

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Из выделенной пятерки, на которую рекомендуется обратить внимание в текущем году, можно выделить нигерийского певца и автора песен Bloody Civilian, хип-хоп дуэт Flyana Boss, талантливую южноафриканскую певицу Кению Грейс, инди-рок группу The Last Dinner Party и K-pop коллектив RIIZE. Отмечается, что поддержка со стороны Shazam может существенно повысить шансы данных артистов на прорыв в текущем году, добавив им дополнительный статус в мире музыкальной индустрии.