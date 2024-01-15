McAfee заявляет, что её технология способна выявлять поддельный звук в видео с точностью более 90%

На знаменитой выставке CES 2024 в свет вышла инновационная разработка от компании McAfee под названием Mockingbird. Эта программа, специально разработанная для выявления поддельных аудиоданных в видео, поражает своей точностью, превышающей 90%, согласно заявлению разработчиков.

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В ходе презентации был продемонстрирован сценарий, включающий видео с фальшивым голосом самой Тейлор Свифт. В этом контексте поддельный контент использовался в криминальных целях, где Свифт якобы рекламировала различные кухонные устройства с целью выманивания пользовательских данных.

Визуальная демонстрация включала детализированный график, наглядно демонстрирующий части аудиодорожки, которые, по мнению нейросети, были созданы искусственным интеллектом. Несмотря на наличие реальных записей певицы в некоторых частях, Mockingbird демонстрирует удивительную способность точно выявлять поддельные фрагменты и четко разграничивать их от настоящего материала пунктирной линией.

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Однако вопрос о практическом использовании такой функциональности остается нерешенным. Ручная проверка каждого видео может быть неэффективной. Скорее всего, такие технологии должны интегрироваться на уровне платформ, таких как YouTube, для обеспечения более обширной защиты от аудиоманипуляций.