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Швейцарская компания Sirius Aviation AG, собравшая команду из более чем сотни инженеров, представила инновационный электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) под названием Sirius Jet. Этот воздушный аппарат, созданный с использованием 20 небольших роторов и специальной системы направленной тяги, обещает изменить представление об авиации.
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Важным аспектом данного проекта является его способность к вертикальному взлету и посадке, что избавляет его от необходимости использовать традиционные взлетно-посадочные полосы. Sirius Jet может разгоняться до 520 км/ч в воздухе, а его дальность полета впечатляет – 1850 километров в бизнес-версии.
Интересным моментом является использование жидкого водорода, сохраненного под высоким давлением при температуре -253 °C, для достижения такого впечатляющего запаса хода. Тем не менее, официальная информация о технической стороне реализации этой концепции пока остается ограниченной.
Бизнес-версия Sirius Jet, рассчитанная на трех пассажиров, обеспечивает максимальную дальность полета, в то время как вариант Millennium, предназначенный для пятерых пассажиров, предусматривает замену водородных баков на два дополнительных места, что сокращает запас хода до 1045 километров.
Компания Sirius Aviation AG уже начала процесс сертификации и планирует осуществить первые полеты в 2025 году, с последующим началом коммерческих поставок к 2028 году.