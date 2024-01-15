Швейцарский стартап Sirius Aviation AG, собравший команду из более чем сотни инженеров, анонсировал первый в мире электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL), работающий на жидком водороде. За счёт этого производитель обещает внушительную дальность полёта

Швейцарская компания Sirius Aviation AG, собравшая команду из более чем сотни инженеров, представила инновационный электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) под названием Sirius Jet. Этот воздушный аппарат, созданный с использованием 20 небольших роторов и специальной системы направленной тяги, обещает изменить представление об авиации.

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Важным аспектом данного проекта является его способность к вертикальному взлету и посадке, что избавляет его от необходимости использовать традиционные взлетно-посадочные полосы. Sirius Jet может разгоняться до 520 км/ч в воздухе, а его дальность полета впечатляет – 1850 километров в бизнес-версии.

Интересным моментом является использование жидкого водорода, сохраненного под высоким давлением при температуре -253 °C, для достижения такого впечатляющего запаса хода. Тем не менее, официальная информация о технической стороне реализации этой концепции пока остается ограниченной.

Бизнес-версия Sirius Jet, рассчитанная на трех пассажиров, обеспечивает максимальную дальность полета, в то время как вариант Millennium, предназначенный для пятерых пассажиров, предусматривает замену водородных баков на два дополнительных места, что сокращает запас хода до 1045 километров.

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Компания Sirius Aviation AG уже начала процесс сертификации и планирует осуществить первые полеты в 2025 году, с последующим началом коммерческих поставок к 2028 году.