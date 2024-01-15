По размерам пауэрбанк заметно меньше современных смартфонов — всего 113 х 53 х 10 мм, а весит он 93 грамма

Xiaomi анонсировала свой новейший внешний аккумулятор, выделяющийся от стандартных моделей компании невероятно скромной ёмкостью и поразительно компактными размерами. Габариты данного пауэрбанка вызывают восхищение — всего 113 х 53 х 10 мм, а его вес ограничивается всего 93 граммами, делая его идеальным для ежедневного ношения в кармане.

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Этот гаджет не только уникален своими размерами, но и обладает элегантным дизайном, характеризующимся скруглённой формой корпуса и наличием всего одного разъёма USB Type-C. Емкость аккумулятора скромненькая — всего 5000 мАч. Для удобства пользователей добавлена кнопка на корпусе, предназначенная для проверки уровня заряда с использованием светодиодного индикатора. Аккумулятор способен заряжаться с мощностью до 18 Вт, требуя лишь два часа для полной зарядки. Максимальная мощность зарядки других устройств составляет 20 Вт.

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Эта инновационная новинка уже доступна на китайском рынке по цене 18 долларов, предоставляя пользователю компактность и удобство в повседневном использовании.