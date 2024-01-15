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Xiaomi анонсировала свой новейший внешний аккумулятор, выделяющийся от стандартных моделей компании невероятно скромной ёмкостью и поразительно компактными размерами. Габариты данного пауэрбанка вызывают восхищение — всего 113 х 53 х 10 мм, а его вес ограничивается всего 93 граммами, делая его идеальным для ежедневного ношения в кармане.
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Этот гаджет не только уникален своими размерами, но и обладает элегантным дизайном, характеризующимся скруглённой формой корпуса и наличием всего одного разъёма USB Type-C. Емкость аккумулятора скромненькая — всего 5000 мАч. Для удобства пользователей добавлена кнопка на корпусе, предназначенная для проверки уровня заряда с использованием светодиодного индикатора. Аккумулятор способен заряжаться с мощностью до 18 Вт, требуя лишь два часа для полной зарядки. Максимальная мощность зарядки других устройств составляет 20 Вт.
Эта инновационная новинка уже доступна на китайском рынке по цене 18 долларов, предоставляя пользователю компактность и удобство в повседневном использовании.