Китайская компания Betavolt Technology представила крошечную батарею размером 15 х 15 х 5 мм под названием BV100

Betavolt Technology представила инновационную батарею BV100, размер которой составляет 15 х 15 х 5 мм. Новинка основана на использовании радиоактивного распада 63 ядерных изотопов, компактно размещенных в оболочке размером меньше монеты. Согласно заявлению компании, данная технология обеспечивает непрерывную работу устройств в течение 50 лет без необходимости подзарядки.

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BV100 способен генерировать 100 микроватт электроэнергии при напряжении 3 В, и его конструкция позволяет объединять несколько батарей для увеличения выработки энергии. Это предоставляет потенциал для постоянной зарядки смартфонов без использования традиционного USB-подключения.

С целью обеспечения безопасности, компания разработала версию батареи с алмазным полупроводниковым слоем и с использованием распадающегося изотопа никеля. Эти меры исключают утечку радиации и смешивание токсичных химикатов. Многослойная конструкция также обеспечивает защиту от возгорания в случае падения смартфона.

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Прототип BV100 успешно прошел на пилотную стадию и готов к массовому производству. На данный момент точные сроки выпуска на рынок не раскрыты, но к 2025 году Betavolt Technology планирует запустить массовое производство этих маленьких батарей, способных генерировать до 1 ватта энергии.