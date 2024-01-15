По части «выхлопа» мощности на вложенный доллар наилучшее соотношение, согласно источнику, предлагает модель RTX 4070 SUPER

Недавно NVIDIA представила структурированную таблицу, детально анализирующую производительность своих видеокарт GeForce RTX 40 SUPER в сравнении с базовыми моделями. Эти результаты, разделенные по разрешению экрана (2K и 4K), выявили интересные тенденции. Например, GeForce RTX 4080 SUPER продемонстрировала улучшение производительности на 8,8%, в то время как RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER показали прирост на 12% и 10% соответственно. Важно отметить, что тестирование проводилось без использования технологии DLSS, хотя конкретные игры, на основе которых получены данные, остаются неопределенными.

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Структура презентации подразумевает две основные категории видеокарт: для игр в разрешении 2K и 4K. Результаты позволяют выделить RTX 4080 SUPER как лидера по улучшению производительности в обеих категориях. "Буст" RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER оценивается на уровне 12% и 10%.

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Когда речь идет о "выходе" мощности на вложенный доллар, предоставленном в презентации, RTX 4070 SUPER оказывается наиболее экономически эффективной моделью, за ней следуют RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. Однако, стоит отметить, что для полного и объективного сравнения новых видеокарт с их предшественниками необходимо дождаться результатов независимых игровых тестов.