На просторах магазина Best Buy пользователи обнаружили страницу так называемой DualSense V2 — новой версии контроллера PlayStation 5

В интернет-магазине Best Buy была замечена страница, посвященная предстоящему выпуску новой версии контроллера PlayStation 5 — DualSense V2. Основное улучшение этого аксессуара заключается в значительном увеличении времени автономной работы до 12 часов, что вдвое превосходит предыдущую модель, обеспечивавшую лишь примерно 6 часов непрерывной работы. Важным дополнением к новому контроллеру является включение в комплект станции для подзарядки, что обеспечивает пользователям дополнительное удобство в обслуживании устройства.

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Тем не менее, на данный момент подробная информация об остальных изменениях в дизайне или функциональности DualSense V2 остается недоступной. Интересно отметить, что цена за этот обновленный контроллер составляет 89 долларов, что, вероятно, будет оправдано улучшенными характеристиками и включенным функционалом.

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Несмотря на обнаружение информации в магазине, дата официального запуска и дополнительные детали изменений также остаются неизвестными, поскольку Sony пока не предоставила официальных комментариев относительно данной утечки.