Компания Infinix представила сразу три интересных технологических решения, которые вскоре могут появиться в фирменных смартфонах

Infinix представила три передовых технологических разработки, предполагаемо внедряемых в будущих смартфонах. Первая из них, задняя панель E-Color Shift, основана на технологии E-Ink Prism 3. Эта панель, используя электричество, может изменять цвета с программным управлением, предоставляя пользователю возможность выбора из 60 различных оттенков.

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Вторая инновация - дистанционная беспроводная зарядка Infinix AirCharge, построенная на принципе магнитного резонанса с несколькими индукционными катушками. Эта технология позволяет заряжать смартфон на расстоянии до 20 см и под углом до 60°, обеспечивая фактическую мощность до 7,5 Вт.

Третья инновация - твердотельные АКБ с технологией Extreme Temperature Battery. Эти аккумуляторы, по словам Infinix, могут надежно функционировать в экстремальных температурных условиях, от -40 °C до +60 °C, благодаря особому электролиту. Компания утверждает, что в таких условиях они более долговечны по сравнению с традиционными литий-ионными батареями.

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На данный момент дата выпуска смартфонов, интегрирующих эти технологии, остается неизвестной, при этом Infinix выделяет свою решимость в внедрении инноваций в мир мобильных устройств.