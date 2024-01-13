В преддверии скорой презентации новых флагманов серии S24 компания Samsung выпустила пару защищённых устройств: смартфон Galaxy XCover7 и планшет Galaxy Tab Active5

Samsung подготовила к выпуску новые защищённые устройства, предшествуя представлению флагманов серии S24. Смартфон Galaxy XCover7 оборудован 6,6-дюймовым LCD-дисплеем Full HD+, противоударной и влагозащищенной конструкцией по стандартам IP68 и MIL-STD-810H. Он оснащен мощным 50-мегапиксельным основным объективом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Устройство работает на Android 14, поддерживает 5G и NFC для безопасных бесконтактных платежей. Производительность обеспечивается восьмиядерным 6-нм процессором, 6 ГБ оперативной памяти, и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой через карту microSD. Отличительной чертой смартфона является 4050 мАч съемный аккумулятор, а также режим работы без батареи через порт USB Type-C.

Смартфон дополнен 3,5-мм разъемом для наушников и настраиваемой кнопкой для быстрых действий. Новинка ожидается на рынке в ближайшем будущем.

Также в линейке появился планшет Galaxy Tab Active5 с 8-дюймовым LCD-дисплеем, поддерживающим частоту обновления 120 Гц. Этот планшет также обладает защитой IP68 и MIL-STD-810H, а также усиленным Gorilla Glass 5. Внутри Tab Active5 установлен 5-нанометровый процессор, 6/8 ГБ оперативной памяти, и 128/256 ГБ накопитель с возможностью расширения.

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Планшет также предлагает функцию прямого питания в обход аккумулятора, что обеспечивает стабильную работу. Съемный аккумулятор ёмкостью 5050 мАч дополняет функционал. Подобно смартфону, планшет будет доступен для покупки в ближайшем будущем, а цены пока остаются неопределенными.